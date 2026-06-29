Altın Hırsızı Tutuklandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde girdiği evden altın çalan G.H., gözaltına alındı. 12 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Olay, 23 Haziran'da ilçenin Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 2 bilezik, 14 ayar yüzük, 6 gram altın, 1 çeyrek altın, 3 altın kolye çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin G.H. olduğunu, çaldığı altınları bir kuyumcuya sattığını tespit etti. 12 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, saklandığı adreste gözaltına alındı. İfadesinde, altınları bozdurduktan sonra elde ettiği parayı harcadığını söyleyen G.H., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelinin kuyumcuda altın bozdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı