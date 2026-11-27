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Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşşar Esed rejiminin düşmesine yol açan "Düşmanı Caydırma" operasyonunun ikinci yıl dönümü nedeniyle "Kurtuluş Sezonu 2026" etkinlikleri kapsamında kitlesel spor yürüyüşü düzenlendi.

Şam Valiliği tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı ile koordineli olarak düzenlenen yürüyüş, Emevi Meydanı'ndan başladı.

Farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşe bisikletçiler de eşlik etti.

Yüzlerce katılımcı, yürüyüş güzergahında Ulusal Müze çevresinden, Hicaz bölgesinden, Hamidiye Çarşısı'ndan ve Şam Kalesi çevresinden geçerek Emevi Camisi Meydanı'na ulaştı.

"Kurtuluş Sezonu 2026" kapsamında, iki yıl önce operasyonun gerçekleştirildiği 27 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında Suriye'nin tüm bölgelerinde kutlamalar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Düşmanı Caydırma operasyonu

27 Kasım 2024 tarihinde Esed rejimi karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, "Düşmanı Caydırma" adlı operasyonu başlatmıştı.

Muhalif silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalındaki Esed rejimi ile destekçisi yabancı silahlı gruplara saldırı düzenlemişti.

Çatışmalar sonucunda muhalif silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalındaki Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan el Cebel Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini rejimden kurtarmıştı.

İki yıl önce 27 Kasım'da başlayan operasyon, 8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'a girmesi ve Beşşar Esed'in kaçmasıyla sona ermişti.

Kaynak: AA