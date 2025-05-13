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Şam'da Su Krizi: Ayn el-Fica Kaynağındaki Su Miktarı Tarihin En Düşük Seviyesinde

Şam'da Su Krizi: Ayn el-Fica Kaynağındaki Su Miktarı Tarihin En Düşük Seviyesinde
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Suriye'nin başkenti Şam, Ayn el-Fica su kaynağından gelen su miktarının 1958'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle ciddi bir su krizi ile karşı karşıya. Bu durum, başkentin batısındaki kırsal bölgelerde yaşanan büyük sorunları beraberinde getiriyor.

ŞAM, 13 Mayıs (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'daki Ayn el-Fica Kaynak Tesisi'nin kuru pompalama odasını gözlemleyen bir işçi, 12 Mayıs 2025.

Suriye'nin başkenti Şam'ın ana su kaynağı Ayn el-Fica'dan gelen su miktarı, 1958'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Başkentin batısındaki kırsal bölgede yer alan bu kaynaktaki keskin düşüş, Şam'ı son yılların en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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