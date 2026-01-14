Haberler

"Salt Araştırma Fonları" 2025 başvuruları başladı

Güncelleme:
19. yüzyıldan bugüne Türkiye'nin toplumsal ve görsel hafızasını kayıt altına almayı amaçlayan Salt Araştırma Fonları, 2025 yılı için 560 bin lira destekle 8 projeye açık başvuruları başlattı. Ön başvurular 16 Şubat'a kadar devam edecek.

19. yüzyıldan bugüne Türkiye'nin toplumsal ve görsel hafızasını kayıt altına alan çalışmaları teşvik eden "Salt Araştırma Fonları", 2025 yılı başvuruları başladı.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kent, toplum, ekonomi, sanat ve mimarlık tarihine odaklanan 8 projeye, bu yıl 560 bin lira destek sağlanacak. İki aşamada seçilecek çalışmaların ön başvuruları, 16 Şubat'a kadar devam edecek. Ön başvurusu uygun bulunan projeler 17 Mart'a kadar ikinci aşama başvurularını tamamlayacak.

Başvuruları değerlendirecek jüride Dr. Özge Gençel, Dr. Emre Gönlügür, Doç. Dr. Kıvanç Karaman, Doç. Dr. Ayşe Ozil, Sezin Romi, Lorans Tanatar Baruh yer alacak.

Projeler "Sanat Araştırmaları", "Mimarlık ve Tasarım Araştırmaları", "Kent ve Toplum Araştırmaları" ve "Ekonomi Tarihi Araştırmaları" başlıklarında hazırlanabilecek.

Ayrıntılı bilgi ve ön başvuru için saltonline.org adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
