Salıpazarı Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Salıpazarı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye binasında gerçekleştirilen törende, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ile Belediye-İş Samsun Şube Başkanı Taha Yasin Mutlu, işçilerin özlük haklarını ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeye imza attı.

Başkan Karaca, törende yaptığı konuşmada belediye çalışanlarının emeğine verdikleri değerin altını çizerek, "Atılan imzaların işçilerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin imkanlarını zorlayarak çalışanlarımızın refahını artırmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Gönül isterdi ki daha fazlasını verelim, ancak mevcut şartlarda en adil düzenlemeyi yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Samsun Şube Başkanı Mutlu ise Başkan Karaca'ya işçilere verdiği destek ve yapıcı tutumundan dolayı teşekkür ederek, "Bu sözleşme hem belediyemiz hem de emekçi kardeşlerimiz için önemli bir kazanımdır. Emeğe saygı gösteren anlayıştan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte belediye çalışanlarının maaş ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılacağı belirtildi.