Salihli Belediyesi, Çarşamba Pazaryeri'ni sundurma çatıyla kapatıyor

Salihli Belediyesi, Çarşamba Pazaryeri ile Bedesten Çarşısı arasındaki açık alanı sundurma çatı yaparak kapatıyor. Belediye ekipleri ile özel bir firma işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 700 metre büyüklüğündeki açık alan sundurma çatı ile kapatılarak pazaryeri esnaflarının ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

Salihli Belediyesi, Çarşamba Pazaryeri ile Bedesten Çarşısı arasındaki açık alanı sundurma çatı yaparak kapatılıyor. Belediye ekipleri ile özel bir firma işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 700 metre büyüklüğündeki açık alan sundurma çatı ile kapatılarak pazaryeri esnaflarının ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer ile Çarşamba Pazaryerinde yürütülen çalışmaları inceleyerek Fen İşleri Müdürü Tolga Elbeyli'den bilgi aldı.

Çarşamba Pazaryeri'nin çevre ilçelerden gelen esnafla birlikte büyük bir nüfus yoğunluğuna hizmet verdiğini belirten Başkan Kayda, "Pazaryeri esnafımızın ve vatandaşlarımızın yazın güneşten kışın ise yağmurdan korunarak rahat bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan sağlamak amacıyla Çarşamba Pazaryeri ile Bedesten Çarşısı arasındaki 700 metrelik üstü açık kalan kısımları sundurma çatı ile kapatıyoruz. Belediye ekiplerimiz ile Kızıltuğ Saç İşleri Metal firması iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda 700 metre büyüklüğündeki açık alanı sundurma çatıyla kapatarak önümüzdeki hafta Çarşamba günü pazaryeri esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Pazaryeri esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA