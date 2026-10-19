Salıcı, SPK Başkanı'nın istifası ve fon soruşturması ilişkisinin açıklanmasını istedi

Salıcı, SPK Başkanı'nın istifası ve fon soruşturması ilişkisinin açıklanmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa gerekçesi ile fon soruşturması arasındaki ilişkinin açıklanmasını istedi. Salıcı, sosyal medyada Sütçü'nün görevini ihmal ettiyse neden yargılanmadığını, etmediyse neden istifa ettiğini sordu.
(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa gerekçesi ile fon soruşturması arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.
Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevini ihmal ettiyse neden yargılanmıyor? İhmal etmediyse neden istifa ediyor? İstifası sağlık sorunlarıyla ilgiliyse fon soygunundan aklanmış mı oluyor? Fon soygunuyla ilgiliyse neden sağlık sorunları gerekçe gösteriliyor?" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA