'Şakkadanak' çıkışıyla ünlü Batırel'den tartışma yaratan sözler: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli

2017 yılında katıldığı bir canlı yayında dövizin yükselişine karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Necmettin Batırel'den yine tartışma yaratacak bir çıkış geldi. Türkiye'nin ekonomik kriz yaşamadığını öne süren Batırel, attığı tweet'te "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli" ifadelerini kullandı.

2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunarak büyük ses getiren Necmettin Batırel'den yine çok konuşulacak bir çıkış geldi.

NECMETTİN BATIREL'İN TWEET'İ TARTIŞMA YARATTI

Batırel, Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadığını ileri sürerek "Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor" dedi.

"HEM YERİM HEM YAKINIRIM"

Batırel kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın."