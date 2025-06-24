Sakaryalı Sporcular Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı 5 sporcu derece aldı. Abdullah Kul, 44 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, diğer sporcular da çeşitli kategorilerde madalya kazanmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta, 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı 5 sporcu derece aldı.
Federasyon tarafından, 16-22 Haziran'da Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada, Sakarya Gençlikspor'dan güreş antrenörü Ömer Toy'un çalıştırdığı sporculardan Abdullah Kul, 44 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.
Diğer sporcular Mehmet Ali Arsin 41 kiloda Türkiye ikinciliği, aynı kategoride Alpaslan Tunca Türkiye üçüncülüğü elde ederken, 57 kiloda Noyan Köse, 30 kiloda ise Yusuf Ziya Çelikkol beşincilik kazandı. ?????
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel