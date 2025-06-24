Sakaryalı Sporcular Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı 5 sporcu derece aldı. Abdullah Kul, 44 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, diğer sporcular da çeşitli kategorilerde madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta, 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı 5 sporcu derece aldı.

Federasyon tarafından, 16-22 Haziran'da Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada, Sakarya Gençlikspor'dan güreş antrenörü Ömer Toy'un çalıştırdığı sporculardan Abdullah Kul, 44 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Diğer sporcular Mehmet Ali Arsin 41 kiloda Türkiye ikinciliği, aynı kategoride Alpaslan Tunca Türkiye üçüncülüğü elde ederken, 57 kiloda Noyan Köse, 30 kiloda ise Yusuf Ziya Çelikkol beşincilik kazandı. ?????

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.