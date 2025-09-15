Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Atık Su Arıtma Süreçlerini İnceledi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresini (SASKİ) tesislerini gezerek atık su arıtma süreçleri hakkında bilgi aldı.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen tıp öğrencileri, yetkililer eşliğinde atık suların fiziksel, biyolojik ve mekanik süreçlerden geçirilerek nasıl arıtıldığını gözlemledi.

Derslerde edindikleri bilgileri sahada deneyimleme imkanı bulduklarını aktaran öğrenciler, Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yazlık Kavşağı-Millet Bahçesi arası yol çalışması tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, metrobüs hattının Yazlık Kavşağı-Şeker Fabrikası-Millet Bahçesi güzergahındaki yol genişletme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Çalışmaları sahada takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattında planlanan yol genişletme çalışmaların tamamlandığını ve trafik akışının çift gidiş ve çift geliş olarak devam edeceğini, bisiklet ve yaya yollarının da bölgeye kazandırılacağını kaydetti.

Büyükşehirden 130 dalda eğitim başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), katılımcılara yeni dönemde 130 dalda eğitim vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 kurs merkezinde spor, el işi ve yabancı dil gibi farklı alanlarda verilecek eğitimlere kayıt olmak isteyen vatandaşların 15-28 Eylül arasında www.sakarya.bel.tr adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi.

Sokak basketbolu turnuvası ilgi gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sokak basketbolu turnuvası, genç sporcular ve ailelerin katılımıyla sona erdi.

Aziz Duran Parkında kurulan sahada gerçekleştirilen organizasyonda 3 kişilik takımlar, turnuva usulüyle mücadele etti.

Ailelerin ve basketbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği turnuvada, çocuklara özel getirilen Gezgin Çocuk Atölyesinde de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Dereceye giren gençlere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ile Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin tarafından ödül verildi.