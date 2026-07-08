"Sakarya'nın Offshore Teknolojileri Potansiyelinin Tespit Edilmesi Raporu" açıklandı

" Sakarya'nın Offshore (Açık Deniz) Teknolojileri Potansiyelinin Tespit Edilmesi Raporu" düzenlendi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Sakarya'nın Karadeniz kıyılarında açık deniz teknolojilerine dayalı yatırım ekosistemi geliştirme potansiyelini teknik, ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal boyutlarıyla bütüncül biçimde değerlendirmek amacıyla rapor hazırlandı.

Raporda, çalışmada yer alan başlıkların kısa sürede yürütülen ön değerlendirme çalışmalarında ele alınabilecek kritik temaları içerecek şekilde detaylandırıldığı belirtilerek, "Teknik perspektif, altyapı kapasitesi, finansal yapılabilirlik, çevresel ve sosyal etkiler, kurumlar arası roller, uluslararası karşılaştırmalar ve stratejik yönlendirmeler, bu raporun omurgasını oluşturmuştur. Bu yönüyle rapor, yalnızca mevcut durumu tespit etmekle kalmayıp, yatırım kararları öncesinde dikkate alınması gereken temel yapı taşlarını da kapsamlı şekilde ortaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

Raporda, çalışma içeriğinin aynı zamanda ön çalışma niteliği taşıdığı, nihai yatırım kararı alınmadan önce her başlığın altında yer alan konuların çok daha detaylı, yerinde ve sayısal veri destekli şekilde yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığı kaydedildi.

Sakarya'nın offshore enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması açısından Türkiye'nin önemli potansiyele sahip bölgelerinden olduğu aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen analizlerde, teknik fizibilite, finansal yapılabilirlik, çevresel uyumluluk, kurumsal kapasite ve sosyal etki yönetimi konularında Sakarya'nın güçlü yönleri ortaya konulmuştur. Uluslararası örneklerle kıyaslandığında, bazı alanlarda küresel uygulamalara yakınlık gözlenmiş, bazı alanlarda ise hızlı aksiyonlarla kapatılabilecek gelişim alanları tespit edilmiştir. En kritik konular arasında sektörel kümelenme ihtiyacı, insan kaynağı planlaması, lojistik sistem tasarımı ve dış pazara entegrasyon öne çıkmaktadır. Bu başlıklarda geliştirilecek hedefli stratejiler, bölgeyi yalnızca Türkiye için değil, Karadeniz havzasında öne çıkan üretim ve teknoloji merkezi olma potansiyelini güçlendirebilir."