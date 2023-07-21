Sakarya'da Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kazaya Karıştı

Sakarya'da D-650 Karayolu'nda otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücü tehlike saçtı. Ölüme davetiye çıkardığı yolculuğunu kilometrelerce sürdüren araç sürücüsü, yolun devamında kazaya karıştı. Aracın ters yönde ilerlediği ve kazaya karıştığı anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da D-650 Karayolu'nda otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücü tehlike saçtı. Ölüme davetiye çıkardığı yolculuğunu kilometrelerce sürdüren araç sürücüsü, yolun devamında kazaya karıştı. Aracın ters yönde ilerlediği ve kazaya karıştığı anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sakarya-Bilecik D-650 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil Pamukova istikametine girerek ters şeritten ilerlemeye başladı. Sol şeritten tersten gelen otomobili gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Hem kendi canı hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan şahıs, uyarılara aldırış etmeden ters yönde ilerlemeye devam etti. Tehlikeli yolculuğunu kilometrelerce sürdüren otomobil sürücüsü Alifuatpaşa mevkiinde kazaya karıştı.

Otomobilin ters yönde ilerlediği ve kazaya karıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Farklı bir vatandaşın, aracın ters yönden ilerlediği anları kaydettiği görüntüde, "Bu adam kafayı yemiş" diyerek tepkisini göstermesi yer alıyor. Görüntünün devamında ise aynı aracın kazaya karıştığı görülüyor. - SAKARYA