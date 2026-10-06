Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 425 bin TL'lik çek bulundu

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SAKARYA'nın Hendek ve Sapanca ilçelerinde tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 250 bin TL ve 500 bin TL tutarında 2 senet, 425 bin TL tutarında 1 çek, 2 not defteri, 4 ruhsatsız tüfek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hendek ve Sapanca ilçelerinde tefecilik faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda S.K. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon 250 bin TL ve 500 bin TL tutarında 2 senet, 425 bin TL tutarında 1 çek, tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 not defteri, 4 ruhsatsız tüfek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Serhat YILMAZ/HENDEK(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı