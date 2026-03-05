Sakarya'da kaçak sigara operasyonu; 3 gözaltı

SAKARYA'da düzenlenen operasyonda binlerce paket kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda D.H.U.'nun (34) kullandığı araç ile H.E.K. (27) ve S.Y.K. (30) isimli şüphelilere ait Serdivan ilçesindeki iş yeri ve ikametlerde arama yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 480 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 157 paket sigara sarma kağıdı, 44 adet cep telefonu aksesuarı, 18 elektronik sigara, 9 paket puro ve 3 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı