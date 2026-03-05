Haberler

Sakarya'da kaçak sigara operasyonu; 3 gözaltı

Sakarya'da kaçak sigara operasyonu; 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda binlerce paket kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'da düzenlenen operasyonda binlerce paket kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda D.H.U.'nun (34) kullandığı araç ile H.E.K. (27) ve S.Y.K. (30) isimli şüphelilere ait Serdivan ilçesindeki iş yeri ve ikametlerde arama yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 480 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 157 paket sigara sarma kağıdı, 44 adet cep telefonu aksesuarı, 18 elektronik sigara, 9 paket puro ve 3 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak

Dugin'den çok konuşulacak yorum: ABD-İran savaşının galibi...
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Okuldaki veli dehşetinde yaptıkları yanına kaldı
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış