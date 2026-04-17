Sakarya'da gıda denetimleri yapıldı

Sakarya'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde hijyen koşullarını ihlal eden bir işletmeye 300 bin lira ceza kesildi. Ayrıca, sahte yağ ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, denetim sonucunda bir işletmenin genel ve özel hijyen koşulları ile gıda güvenliğine aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Eksiklikler giderilinceye kadar işletmenin faaliyetleri durdurulduğu aktarılan açıklamada, "5996 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uygulanmıştır. Toplam 300 bin lira üzerinde para cezası uygulanacaktır. Eksikliklerini giderdiği takdirde faaliyetine tekrar başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Başka paylaşımda da Erenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde taklit ve tağşiş olduğu belirlenen 2 bin 850 litre sahte yağa el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mevzuata aykırı bu ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilerek Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmiş, sorumlular hakkında idari işlem başlatılmıştır."

Ayrıca Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tespit edildiği aktarılarak, mevzuata aykırı ürünlere el konulduğu ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
