Sakarya'da durdurulan tırda 8 milyon makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'a giden bir tırda 8 milyon gümrük kaçağı filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında İstanbul istikametine seyreden şüpheli bir tır, otoyolun Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.

Tırda yapılan aramada 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.B. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
