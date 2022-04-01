Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Demirler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine 3 arazöz ve 20 personel sevk edildi.

Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık kızıl çam ormanı zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.