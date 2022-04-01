Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Demirler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine 3 arazöz ve 20 personel sevk edildi.

Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık kızıl çam ormanı zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Sakarya, Geyve, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title