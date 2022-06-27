Sakarya'da bir ilk: Avokado fidanı toprakla buluştu

Meyve bahçelerine ayrılan alanda yok yok

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin tarım geleceğine ışık tutacak olan UTÇEM projesinde meyve bahçelerine ayrılan 140 dekar alanda meyve üretimine başladı. İçinde tarım lisesi, meyve bahçeleri, müze, aromatik bahçeleri, kule, tiyatro, eğitim ve hayvancılık alanları olacak UTÇEM projesi çerçevesinde bugün Sakarya'da bir ilk gerçekleşti ve avokado fidanı toprakla buluştu. İlk fideyi kendisi diken Başkan Yüce, "Burada ayrıca vişne, ayva, armut, kiraz, böğürtlen, badem ve hatta hurma yetiştiriyoruz. Projemiz Sakarya'da bir ilk, Türkiye'de ise rehber olacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ve hatta dünyada emsali çok az olan UTÇEM - Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'ni emin adımlarla tamamlıyor. Türkiye'nin tarımda yeni bir vizyona sahip olmasını sağlayacak, yeni ve donanımlı tarım mühendislerinin yetişeceği ve toprağın bereketini dünyaya gösterecek olan UTÇEM'in önemli parçalarından bir tanesi daha tamamlanıyor. İçerisinde tarım lisesi, tarım ve çevre müzesi, hayvancılık alanları, tıbbi aromatik bahçeler, binicilik eğitim alanı, adaptasyon sahası, seyir kulesi, köy evleri ve açık hava tiyatrosu gibi alanların yer alacağı projenin bir parçası olan meyve bahçelerinde üretim başladı.

İlk avokado fidanı toprakla buluştu

Üretimi yapılan meyvelere avokado da eklendi. İlk fideyi toprakla buluşturan Yüce, bahçe içerisinde hali hazırda vişne, ayva, armut, kiraz, hurma, hünnap, üzüm, ahududu, böğürtlen, badem, kayısı, elma, şeftali, nektarin, kivi, aronya, kestane, muşmula ve erik üretimine başlandığını söyledi. Yapılacak olan avokado üretiminin Sakarya'da ilk olduğu belirtildi. Projenin detayları hakkında bilgi veren Yüce, UTÇEM ile ülkenin beslenmesinin sağlanacağını, milli gelir ve istihdama büyük katkı sunulacağını ve sanayi sektörünün de hammadde ihtiyacına cevap verileceğini ifade etti. Meyve bahçelerinde bugün itibariyle toplamda 15 bin 147 fidanın toprakla buluştuğu bildirildi.

Geleceğin tarım uzmanları yetişecek

UTÇEM'de geleceğin ziraat mühendislerini ve tarım uzmanlarını yetiştireceklerini belirten Başkan Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin milli gelirinin oluşmasında birincil öneme sahip olan tarım sektörüne yön verecek çalışmalar üretmeye devam ediyoruz. Toplumsal istihdamımızın yüzde 45'ini oluşturan tarım sektörü; ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunmasının yanında ekolojik dengenin korunması bakımından da ülkemiz ve şehrimiz açısından sektörel önemini ve ağırlığını korumaktadır. Erenler Alancuma'da hayata geçirdiğimiz Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde geleceğin ziraat mühendisleri ve tarım uzmanları için altyapı oluşturuyoruz. Bu sayede her aşamasını eğitimle buluşturarak bilinçli birer üretici olarak yetişmesine imkan sağlıyoruz. 30 yıldır vahşi depolama sahası olarak kullanılan araziyi değerlendirerek gıda güvenliğimizi garanti altına alacak adımlar atıyoruz" dedi.

Sakarya'da ilk oldu

Başkan Yüce, meyve bahçelerinde şu ana kadar toplamda 15 bin 147 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Kademeli halde hayata geçirdiğimiz UTÇEM projemizde toplam alanının 140 dekar ve 28 parselden oluştuğu Meyve Bahçelerinde 29 tür ve 59 çeşit meyve bulunacak olup, dikimi planlanan 15 bin 147 adet fidanı 29 Nisan tarihi itibariyle toprakla buluşturmaya başladık. An itibariyle dikilen fidan sayısı 9 bin 612 adettir. Dikimi tamamlanmış olan 16 parselde vişne, ayva, armut, kiraz, hurma, hünnap, üzüm, ahududu, böğürtlen, badem, kayısı, elma, şeftali, nektarin, erik, kivi, aronya, kestane, muşmula, incir, fındık ve ceviz üretimine başlandı. UTÇEM sahası içerisinde şehrimizde ilk kez denemesi yapılacak olan avokadonun da dikimini gerçekleştirdik. Avokado katma değeri yüksek bir meyvedir ve insan sağlığına birçok faydası vardır. Dünyada son 10 yılda avokado üretim alanı yüzde 78, üretim miktarı ise yüzde 127 artmıştır. Uluslararası raporlara göre avokado 2030 yılına kadar muzdan sonra ikinci en fazla ticareti yapılan tropikal meyve olacağı öngörülmektedir. İleride avokado yetiştirmek isteyen üreticilerimize destek olacağız. Bu projemiz Sakarya'da bir ilk, Türkiye'de ise rehber olacak" diye konuştu.