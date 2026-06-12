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Enerji kablosu hırsızlarına operasyon: 7 tutuklama

Enerji kablosu hırsızlarına operasyon: 7 tutuklama
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Sakarya'da yaklaşık 30 milyon TL değerindeki enerji nakil hattı kablolarını çalan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

SAKARYA'da yaklaşık 30 milyon TL değerindeki enerji nakil hattı kablosu çaldıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sakarya'daki çeşitli işletme ve tesislerden yaklaşık 30 milyon TL değerindeki enerji nakil hattı kablolarının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Sakarya merkezli olarak İstanbul, Diyarbakır ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu ve sim kart, 40 bin 250 lira, bin 91 dolar, 45 sterlin ve 50 avro ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli hırsızlık', 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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