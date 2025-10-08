Haberler

Sakarya'da 2 Milyon Liralık Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Serdivan ilçesinde durdurulan iki kamyonette toplam 1 ton 440 kilo kaçak nargile tütünü bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün sevkiyatına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde durdurulan 2 kamyonette piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 25 bin lira olan kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde kaçak nargile tütünü sevkiyatı yapıldığı belirlenen iki kamyoneti takibe alıp, durdurdu. Kamyonetlerde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 25 bin lira olan 1 ton 440 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Sürücüler S.İ. (29) ve M.H.U. (23) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
