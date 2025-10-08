Sakarya'da 2 Milyon Liralık Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde durdurulan 2 kamyonette piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 25 bin lira olan kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde kaçak nargile tütünü sevkiyatı yapıldığı belirlenen iki kamyoneti takibe alıp, durdurdu. Kamyonetlerde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 25 bin lira olan 1 ton 440 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Sürücüler S.İ. (29) ve M.H.U. (23) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.