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Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü karate turnuvası düzenlendi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen karate turnuvasına 140 sporcu katıldı. Turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri tarafından lego çalışmalarıyla 15 Temmuz gecesi anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karate turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenikent Spor Salonu'ndaki turnuvaya 13 ile 21 yaş aralığında 140 sporcu katıldı.

Yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

15 Temmuz'u legolarla anlattılar

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinin (SGM) Robotik ve Kodlama Atölyesi öğrencileri de 15 Temmuz gecesini lego çalışmalarıyla tasvir etti.

Öğrencilerin, Türk bayrağı, tank, askeri gemi ve uçak tasarımları ilgi gördü.

SGM'nin Mutfak Sınıfı öğrencileri de hazırladıkları ay-yıldızlı kurabiyeleri katılımcılara ikram etti.

Program, miniklerin "vatan bölünmez" temalı canlandırmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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