Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne Haciz İşlemi
Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, borcunu ödeyemediği için haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı. İcra Dairesi, birliğe ait tesis üzerindeki makineler ve eşyalarla birlikte kraliçe arılara el koydu.
SAKARYA Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ait tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara haciz işlemleri nedeniyle el konuldu.
Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, iddiaya göre çeşitli firmalara olan borcunu ödemeyince icralık oldu. Sakarya 3. İcra Dairesi, yaklaşık 1 milyon 350 bin lira borcu olduğu öne sürülen birliğe ait tesis için haciz kararı verdi. Erenler Mahallesi Modern Sanayi E-5 Yan yol 1264. Sokak'taki tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara el konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel