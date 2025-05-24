Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne Haciz İşlemi

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne Haciz İşlemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, borcunu ödeyemediği için haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı. İcra Dairesi, birliğe ait tesis üzerindeki makineler ve eşyalarla birlikte kraliçe arılara el koydu.

SAKARYA Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ait tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara haciz işlemleri nedeniyle el konuldu.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, iddiaya göre çeşitli firmalara olan borcunu ödemeyince icralık oldu. Sakarya 3. İcra Dairesi, yaklaşık 1 milyon 350 bin lira borcu olduğu öne sürülen birliğe ait tesis için haciz kararı verdi. Erenler Mahallesi Modern Sanayi E-5 Yan yol 1264. Sokak'taki tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde

Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk müjde
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.