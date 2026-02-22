Saimbeyli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı nedeniyle iş yerlerinde denetim yaparak fiyatları, hijyen koşullarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla iş yerlerinde denetim yaptı.
Saimbeyli Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatları kontrol edildi.
Ürünlerin son kullanma tarihini ve gramajını inceleyen ekipler, iş yerlerinin hijyen koşullarına baktı.
Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Tuğba Kan