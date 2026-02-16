Ankara'da sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde sahte plaka basımı yaparak sattığı tespit edilen M.A., piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira olan malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 aylık takip sonucunda, M.A.'nın para karşılığında sahte plaka basımı yaptığını tespit etti. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 129 sahte basılmış plaka, 100 sahte boş plaka, 1 pres makinası, 1 boya makinası, 513 harf ve rakam metal kalıp, 6 harf kalıbı, 1 sahte soğuk mühür makinası, 1 QR kod basım makinası ve toneri, 200 litre plaka basımında kullanılan boya, 30 litre tiner, kargo poşeti ele geçirildi. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,