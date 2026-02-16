Ankara'da sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sahte plaka basımı yapan M.A., piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira olan malzemelerle birlikte jandarma tarafından yakalandı. Yapılan aramada 129 sahte plaka ve diğer malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 aylık takip sonucunda, M.A.'nın para karşılığında sahte plaka basımı yaptığını tespit etti. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 129 sahte basılmış plaka, 100 sahte boş plaka, 1 pres makinası, 1 boya makinası, 513 harf ve rakam metal kalıp, 6 harf kalıbı, 1 sahte soğuk mühür makinası, 1 QR kod basım makinası ve toneri, 200 litre plaka basımında kullanılan boya, 30 litre tiner, kargo poşeti ele geçirildi. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,