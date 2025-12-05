Haberler

Sakarya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama

Sakarya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla, ikinci el alım-satım uygulamalarında sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 23 şüpheli gözaltına alındı. 14 şüpheli tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA merkezli 8 ilde ikinci el alım-satım uygulamalarında sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci el alım-satım uygulamalarında sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sakarya merkezli Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bir kişiyi ifadesinin ardından serbest bırakan savcılık, 22 şüpheliyi ise mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
