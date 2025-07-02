Sahte Belgelerle Bitkisel Destek Primi Alan Suç Örgütüne Operasyon

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hayali pamuk üretimiyle devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.A. ile N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimiyle sahte kantar fişi ve üretici makbuzu düzenledikleri, Adana'daki bir firmaya pamuk satılmış ve nakliye firmasıyla gönderilmiş gibi gösterip fatura hazırladıkları iddia edildi.

Bu yöntemle 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Bayrak çekildi! İşte Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Alevlerin önünde çaresizce yardım istedi: Merkeze inmesi an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.