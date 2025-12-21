Haberler

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta kuyumcuya sahte altın satan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta iki kuyumcuya sahte altın satan 22 yaşındaki Seda Ö. polis tarafından yakalandı. İlk olayda 68 bin 500 lira, ikinci olayda ise 38 bin lira değerinde sahte altın satışı yaparken tespit edildi.

BÜYÜKÇEKMECE ve Esenyurt'ta 2 kuyumcuya girerek 106 bin 500 lira değerinde sahte altın satan şüpheli Seda Ö.(22) polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri devam eden kadının sahte altını sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay Büyükçekmece'de 17 Kasım Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Müşteri gibi kuyumcu dükkanına gelen Seda Ö. 68 bin 500 lira değerinde sahte altın zinciri sattıktan sonra dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra altının sahte olduğunu farkeden kuyumcu dükkanının sahibi olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

1 AY SONRA YİNE AYNI YÖNTEMİ KULLANDI

İkinci olay ise 17 Aralık Çarşamba günü Esenyurt'ta meydana geldi. Şüpheli Seda Ö. bu kez Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuya gitti. Girdiği kuyumcuda 38 bin lira değerinde sahte altın bileklik satan Seda Ö. ardından kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin izini sürdüğü Seda Ö. gözaltına alınırken, şüphelinin kuyumcuya sahte altın sattığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
