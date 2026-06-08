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Sahte dolarları ATM'lerden sisteme sokup haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon: 9 gözaltı

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ederek 102 bin 750 dolar zarara yol açan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 102 bin 750 dolar zarara neden olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte döviz kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, ardından farklı banka ATM'lerinden dövizi Türk lirası olarak çekip haksız kazanç sağladıkları belirlendi.Çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle toplam 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı. Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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