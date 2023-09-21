Şahinbey Belediyesi Yeşilvadi Bulvarı'nda Asfaltlama Çalışması Gerçekleştirdi

Şahinbey Belediyesi şehrin trafik yükünü önemli ölçüde hafifleten 12 şeritli Yeşilvadi Bulvarı'nda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi şehir içindeki trafiği rahatlatmak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yaptığı 50 metre genişliğinde 12 kilometre uzunluğundaki 12 şeritli Yeşilvadi Bulvarı'nda aşınma asfalt çalışması yaptı. Başkan Tahmazoğlu yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Yoğun bir şekilde kullanılan bir yol

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Yeşilvadi Bulvarı'nın açıldığı günden bu yana yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade ederek "Şehrimizin artan trafik yoğunluğunu düşünerek özellikle hava alanı yolundan Kilis yoluna bağlayan, doğu batı istikametinde yeni bir bulvar açmıştık. Bu bulvarı açarken 'bu yolu kim kullanacak? Bu yola ihtiyaç yok' şeklinde birçok eleştiri almıştık. Ancak yolumuz açıldığı günden bu yana çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bizde buradaki konforu arttırmak ve daha güvenli bir seyahat için Yeşilvadi Bulvarımıza aşınma asfaltı döktük. Böylelikle vatandaşlarımızın yolculukları daha keyifli ve konforlu olacak. Asfalt çalışmasının yanı sıra refüj çalışmasını da gerçekleştirdik. Ağaçların ve bitkilerin bakımını yaptık. Şehrimizin güzelleşmesi ve konforlu bir seyahat adına çalışmalarımızı gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Asfaltımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP