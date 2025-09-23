Şahinbey Belediyesi'nden Çiftçilere 1700 Ton Tohum ve 2000 Ton Gübre Desteği

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 1700 ton tohum ve 2 bin ton gübre dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Mahallesi'ndeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, çiftçilerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Projenin bu yıl 8. ayağını gerçekleştirdiklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Biz göstermelik bir şey yapmıyoruz. Gerçekten çiftçimizin ihtiyacı olan ve tamamını kapsayan bir çalışmayla yolumuza devam ediyoruz. Biz, çiftçimizin tarlasını ekmesini istiyoruz. Nasıl askerimiz hudutlarımızı bekliyor, bir karış vatan toprağını düşmanı kaptırmamak için mücadele ediyorsa çiftçimizin de tarlalarının bir karışı boş kalmayana kadar ekmesini istiyoruz. Bu yüzden de desteklemeler yapıyoruz."

Kuraklık için çalışmalar yaptıklarını belirten Tahmazoğlu, verilen desteklerle ilçedeki ekili alanların her geçen gün arttığını vurguladı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise destekleri nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür ederek, çiftçinin rahatça üretim yapabilmesine olanak sağlayacak çalışmalar hayata geçireceklerini söyledi.

Törene, AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki ile protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.