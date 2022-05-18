Tuğamiral Tezel: Geri itmede insan onuruna yakışmayan durumlar yaşanmaktadır - Haberler

SAHİL Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. 2015 yılında 279 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiğini söyleyen Tezel, bu sayının 2021 yılında 15'e düştüğünü belirterek, "Yunanistan tarafından 2020 yılının başlarında uygulanmaya başlanan geri itme olaylarında insan onuruna yakışmayan durumlar yaşanmaktadır" dedi.

Tuğamiral Tezel, Ege Denizi'nde düzensiz göçe karşı verilen mücadeleyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Menderes Güçlü ile İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selim Baydar da katıldı. Tezel, düzensiz göçün engellenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olarak etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Göç akımlarının zirve yaptığı 2015 yılında, Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde 279 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişken, kararlı mücadelemiz sonucunda can kaybı 2021 yılında yüzde 94'ün üzerinde azalarak 15'e düşürülmüştür. 2022 yılında ise bugüne kadar 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir. Ülkemizdeki göç hareketliliğinin artması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla, 2015 yılında başlatılan Ege'de Umut Harekatı (Operation Aegean Hope) ve Akdeniz'de Güven Harekatı (Operation Safe-Med) isimli iki büyük operasyona halihazırda devam edilmektedir. Bu operasyonlarda sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının yüzde 70'inden fazlası kullanılmaktadır" diye konuştu.