Şahika Ercümen'den Gazze'ye Dayanışma Rekoru

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli sporcu Şahika Ercümen'in Gazze halkına mesaj vermek amacıyla dalışta dünya rekoru kırmasını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 107 metre derinliğe inerek kendisine ait dünya rekorunu geliştiren milli sporcu Şahika Ercümen'i kutladı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz Şahika Ercümen, 'Gazze nefes alsın' diyerek değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye ulaşarak dünya rekoru kırdı. Güçlü bir dayanışma örneği olan bu rekor; yalnızca spor tarihine değil, insanlığın vicdanına da yazıldı. Filistinli kardeşlerimizin umuduna nefes olan bu anlamlı başarı dolayısıyla Şahika Ercümen'i yürekten kutluyor, Gazze'nin yeniden yaşamın, umudun ve huzurun rengine kavuşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
