Sağlık-Sen'den 2026 İçin Zam Talepleri

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarına yönelik zam taleplerine ilişkin, "2026 için yılın ilk yarısında, taban aylığa 10 bin lira seyyanen zam, bunun yanı sıra yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam yapılmalıdır. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 20 oransal zam uygulanmalıdır." dedi.

Doğan, Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı.

Sağlık-Sen olarak, 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli için toplu sözleşme masasında olacaklarını belirten Doğan, her bir hekimin, hemşirenin, ebenin sorumluluğunu ayrı ayrı hissederek, onların emeğini, formasındaki teri savunacaklarını söyledi.

Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, paramediğin alım gücünün düştüğüne dikkati çeken Doğan, sağlık çalışanlarının geleceğe umutla bakabilmesi için sadece enflasyon değil, refah payı ve alım gücünü de esas alan kalıcı bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Emeğe hakkını teslim eden, alın terini koruyan ve refahı tabana yayan adil ekonomik sistemin gerekli olduğuna işaret eden Doğan, "2026 için yılın ilk yarısında, taban aylığa 10 bin lira seyyanen zam, bunun yanı sıra yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam yapılmalıdır. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 20 oransal zam uygulanmalıdır. 2027 için yılın ilk yarısında taban aylığa 7 bin 500 lira zam yapılmalı, ayrıca yüzde 20 oransal artış sağlanmalıdır. İkinci yarıda ise yüzde 15 zam yapılmalıdır." dedi.

"Memurlara 3600 ek gösterge verilmeli"

Sahanın nabzını tutarak, mevzuat uzmanlarıyla hazırladıkları 77 taleplerinin olduğunu aktaran Doğan, bunların arasında nöbet ücretlerinin artırılmasının da bulunduğunu söyledi.

Doğan, 112'de çalışan hekimin, paramediğin, acil tıp teknisyeninin taban ödemesine ilave artış yapılmasını isteyerek, "Yıllık izinlerde ek ödeme kesintisi yapılmamalıdır. Hekimin, hemşirenin, ebenin, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin özel hizmet tazminatı artırılmalıdır. Birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmelidir. Hekimlerin 4200 olan ek göstergeleri 7200'e yükseltilmelidir." ifadelerini kullandı.

8. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinin tamamının internet sitelerinde bulunduğunu belirten Doğan, toplu sözleşme süreci ve sonuçlarının hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.