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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyabet Sensörü Yerlileştirme Çalışmalarını Açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların hayatını kolaylaştıran diyabet sensörüne ilişkin, "Bizim yapmak istediğimiz bu sensörü yerlileştirmek. Yerlileştirmeyle ilgili önemli bir mesafe alındı, ilk aşaması da tamamlandı. Pilot üretime geçilmek üzere klinik çalışma safhasına gelindi. Bütün çocuklarımıza, özellikle insülin kullanan tip 1 diyabetlilerin hepsine vermek istiyoruz ama yerli olanları." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Koca, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ile Şakir Nuhoğlu Camisi'nde öğle namazını kıldı.

Daha sonra merkez Artuklu ilçesindeki Ravza Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Koca, vatandaşlarla görüştü.

Bu sırada Bakan Koca ile görüşen bir kişi oğlu için diyabet sensörü talebinde bulundu.

Bunun üzerine Koca, "Bizim yapmak istediğimiz bu sensörü yerlileştirmek. Yerlileştirmeyle ilgili önemli bir mesafe alındı. Açıklamadım, burada ilk kez söylüyorum, ilk aşaması da tamamlandı. Pilot üretime geçilmek üzere klinik çalışma safhasına gelindi. Çok uzamayacak. Bütün çocuklarımıza, özellikle insülin kullanan tip 1 diyabetlilerin hepsine vermek istiyoruz ama yerli olanları." diye konuştu.

Bakan Koca daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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