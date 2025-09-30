Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İkinci Pistin 24L Yönü İnişlere Açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda mani engelleri nedeniyle kapalı olan ikinci pistin 24L yönü, yapılan çalışmalar sonucunda inişlere açıldı. İlk iniş operasyonu AJet'in Şırnak – İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda mania çalışmaları nedeniyle inişlere kapalı olan ikinci pistin 24L yönü inişlere açıldı. Böylece bugün itibariyle ikinci pist tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.

Havalimanında 06R-24L ikinci pistinin 06R yönü iniş-kalkışlarda aktif olarak kullanılırken, 24L yönünde ise mania engelleri sebebiyle yalnızca kalkış operasyonlarına hizmet veriliyordu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen mania çalışmalarının tamamlanmasının ardından 24L yönü iniş için gerekli kontrol uçuşları (flight check) da gerçekleştirildi. Testlerin ardından 24L yönü, iniş operasyonları bugün itibariyle başladı. Piste ilk iniş operasyonu ise bugün saat 13.00'teki AJet'in Şırnak – İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
