Sabaton 6 Ekim'de İstanbul'da Konser Veriyor

Power metal müziklere imza atan Sabaton, 6 Ekim'de İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelecek.

İsveç'in Falun şehrinde 1999'da kurulan grup, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

Savaş tarihini, kahramanlık öykülerini ve insanlık direncini kendine özgü konseptiyle müziğe taşıyan topluluk, modern power metalin önemli temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

Sabaton, 2005 tarihli "Primo Victoria" ile başlayan yolculuklarına "The Art of War", "Carolus Rex", "Heroes", "The Last Stand", "The Great War" ve son olarak "The War to End All Wars" başlıklı albümle devam etti.

Ayrıca grubun İstanbul konseri öncesi Alman heavy metal grubu Accept ile tanınan şarkıcı ve söz yazarı Udo Dirkschneider sahneye çıkacak.