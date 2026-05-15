Şabanözü'nde 7'den 70'e Halk Koşusu yapıldı

Şabanözü ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 7'den 70'e Halk Koşusu, çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından start aldı. Katılımcılar ilçe merkezinde koşarken, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şabanözü ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında 7'den 70'e Halk Koşusu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk'un ilçe merkezindeki Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Anıt Meydanı'nda Kaymakam Emre Urhan'ın start vermesinin ardından katılımcılar ilçe merkezinde oluşturulan güzergahta koşu yaptı.

Programın ardından 7'den 70'e Halk Koşusu ve Badminton Halk Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Enes Demirci
