Sabancı Üniversitesi EMBA Programı, Financial Times Dünya Sıralamasında 48. Sırada

Güncelleme:
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Financial Times'ın 2025 Executive MBA dünya sıralamasında 48. sırada yer alarak Türkiye'den ilk 50'ye giren tek işletme okulu oldu. Fakülte, bu yıl 33 basamak birden yükselerek dikkat çekti.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Financial Times'ın her yıl açıkladığı Executive MBA (EMBA) 2025 dünya sıralamasında 48. sırada yer alarak Türkiye'den ilk 50'ye giren tek işletme okulu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yönetim Bilimleri Fakültesinin EMBA programının, Financial Times'ın 2025 dünya sıralamasında 48. sırada yer almayı başardığı belirtildi.

Fakültenin, 2023'te listenin 81'inci sırasında yer aldığı, bu yıl 33 basamak birden yükseldiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu etkileyici sıçrama, programın uluslararası alandaki artan gücünü ve tanınırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ya da EQUIS akreditasyonu bulunan işletme okullarının değerlendirmeye alındığı listede, fakülte 7 kategoride Türkiye'de birinciliğe ulaştı. Maaş artış oranı, kariyer gelişimi, mezun ağı ve doktora derecesine sahip öğretim üyesi oranı kategorilerinde ilk sıraya yerleşen fakülte, kadın öğrenci ve danışma kurulu kadın üye oranıyla da öne çıktı. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını hızlandıran Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi karbon ayak izi sıralamasında da ilk sıranın sahibi oldu."

Açıklamada, 48. sırada yer alan fakültenin Türkiye'den ilk 50'ye giren tek işletme okulu olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, bu sonucun fakültenin uluslararası standartlardaki eğitim kalitesini, yenilikçi müfredatını ve güçlü akademik kadrosunu bir kez daha tescillediğini belirtti.

Toker, "Bu başarıyı bir varış noktası değil, başarı yolunda devam eden bir yolculuğun önemli bir durağı olarak görüyoruz. Gelecekte de küresel ölçekte daha güçlü, daha etkili ve daha yenilikçi bir işletme okulu vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
