Saadet Partisi Sinop İl Başkanı Üçüncüoğlu'ndan OSB Başkanı Çakan'a ziyaret
Cavit Üçüncüoğlu, Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut durumu değerlendirerek, Hakkı Çakan'a nezaket ziyaretinde bulundu ve 'Davam' kitabını hediye etti.

Saadet Partisi Sinop İl Başkanı Cavit Üçüncüoğlu, Sinop Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Başkanı Hakkı Çakan'ı ziyaret etti.

İl Başkan Yardımcısı Nurettin Yazıcı ve Merkez İlçe Başkanı Barbaros Baltacı'nın da bulunduğu ziyarette Üçüncüoğlu, Çakan ile OSB'nin mevcut durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çakan'a merhum Necmettin Erbakan'ın "Davam" kitabını hediye eden Üçüncüoğlu, görevde bulunduğu bir yıllık süreçte OSB'de çeşitli sorunlara yönelik çalışma yürütüldüğünü belirterek, Çakan'a ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Çakan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

