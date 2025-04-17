Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için karar

Saadet Partisi'nden Merkez Bankası'nın Faiz Artışına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını eleştirerek, bu durumun enflasyonu düşürmeyeceğini ve vatandaşın ekonomik yükünü artıracağını belirtti. Ekonomiyi faiz lobisine bırakmaktansa üretimi ve istihdamı önceliklendirmek gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararına ilişkin, "Faiz artırımları; ne enflasyonu kalıcı şekilde düşürür, ne de hayat pahalılığına çözüm getirir. Bu karar, vatandaşın borcunu artırır, geçimini zorlaştırır, piyasayı daraltır." dedi.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti. Karar ilişkin Arıkan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Faizle ekonomi yönetilmez! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltmesi, ekonomideki çıkmazın bir başka göstergesidir. Hükümetin sıcak para arayışı ve günü kurtarma çabası, halkın sırtına daha fazla yük bindirmeye devam ediyor. Ekonomiyi faiz lobisine teslim ederek değil, üretimi ve istihdamı önceleyerek ayağa kaldırabiliriz.

Faiz artırımları; ne enflasyonu kalıcı şekilde düşürür, ne de hayat pahalılığına çözüm getirir. Bu karar, vatandaşın borcunu artırır, geçimini zorlaştırır, piyasayı daraltır. Saadet Partisi olarak Faizci Düzen'e karşı 'Adil Ekonomik Düzen'i savunmaya devam edeceğiz. Faize mahkum olmayan, alın terini esas alan bir ekonomik model mümkündür ve biz bunu inşa etmeye kararlıyız."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.