Saadet Partisi'nden Emeklilere Müjde Çağrısı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, "Türkiye'de artık emeklilik huzurlu bir hayatın değil, geçim derdinin çaresizliğin ve dışlanmışlığın adı oldu. Deyim yerindeyse hayatını emek vererek çalışarak geçirmiş olan emeklilere reva görülen onurlu bir yaşam değil, adeta sonu gelmez bir cezalandırılmaya dönüştü. Biz bu ülkenin kıymetli emeklilerini açlık sınırının altında bir maaşa mahküm eden bu düzeni reddediyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazlara dikkat çekerek bir kanun teklifi sunduklarını açıkladı. Doğan, iktidara çağrıda bulunarak emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması ve bayram ikramiyelerinin artırılmasını talep etti.

Doğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Normalde bayramlar herkes tarafından büyük bir coşku ve heyecanla beklenen günlerdir. Fakat üzülerek ifade edeyim ki, ülkemizin çok büyük bir kısmı artık bayramları sevinçle değil, büyük bir stresle karşılıyor. Bu durumu en derinden hissedenlerin başında da emeklilerimiz geliyor.

Ömrünü bu ülkeye vakfetmiş emeklilerimiz sevdikleriyle geçirecekleri vakti değil temel ihtiyaçlarını ve buna yetmeyen emekli maaşlarını konuşmak durumunda kalıyor. Memur emeklisi de işçi emeklisi de, Bağkur emeklisi de aynı geçim derdiyle boğuşmaktadır. İnsanlar, emekli olduğunu söylemeye çekiniyorlar. Çalışanlar, emekli olmaktan ve emekli edilmekten korkuyorlar. Çünkü, emeklilikle birlikte maaş küçülüyor, geçim derdi ise büyüyor."

"Emeklinin geçim mücadelesi sürekli, çözüm de sürekli ve yapısal olmalı"

Saadet Partisi olarak emeklilerin insanca yaşam hakkını savunmak için bir kanun teklifi sunduklarını belirten Doğan, "Türkiye'de artık emeklilik huzurlu bir hayatın değil, geçim derdinin çaresizliğin ve dışlanmışlığın adı oldu. Deyim yerindeyse hayatını emek vererek çalışarak geçirmiş olan emeklilere reva görülen onurlu bir yaşam değil, adeta sonu gelmez bir cezalandırılmaya dönüştü. Biz bu ülkenin kıymetli emeklilerini açlık sınırının altında bir maaşa mahküm eden bu düzeni reddediyoruz. Çünkü emeklilik bir lütuf değil, kazanılmış bir haktır" dedi.

Teklifin üç temel maddeden oluştuğunu belirten Doğan, şu detayları verdi:

"Bugün 10 bin TL'yi aşan kurbanlık fiyatlarına karşılık 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi; sadaka psikolojisi oluşturan, kırıntıdan ibaret bir rakamdır. Emekliye bayram yaşatacak bir adım değildir. Oysa biz istiyoruz ki emeklimiz bayramı takvimde değil sofrada, evinde, torunuyla yaşasın. Devlet vatandaşına açlık sınırında yaşamı reva göremez. Bugün birçok emekli bırakın kira ödemeyi, pazardan meyve-sebze almayı bile hayal ediyor. Tek seferlik göstermelik artışlarla bu sorunlar çözülmez. Emeklinin geçim mücadelesi sürekli, çözüm de sürekli ve yapısal olmalı.

"Bayramı gerçekten bayram kılmak için emeklilere müjde hemen şimdi verilmelidir"

Bu teklif, sadece teknik bir düzenleme değil; toplumsal vefanın, anayasal sorumluluğun ve sosyal adaletin gereğidir. Biz, bu ülkenin çarklarını yıllarca döndürmüş emeklilerimize bir teşekkür etmiyoruz, bir borcu ödüyoruz. İktidara çağrımız nettir: Bayramı gerçekten bayram kılmak için emeklilere müjde hemen şimdi, bugünden verilmelidir. Aksi takdirde, milletin hafızasında derin bir kırılmanın izleri daha da büyür."