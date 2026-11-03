Saadet Partisi lideri Arıkan, TÜİK'in enflasyon ve fon sepetini açıklamasını istedi

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Enflasyon sepetinde ne var, fon sepetinde kimler var? Açıklayın. Sizin gizlediğiniz her gerçek, aziz milletimizin alın terini, emeğini gasp ediyor. Milletin sofrasından eksilenin de cebinden gidenin de hesabını sormaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜİK'in ekim ayı enflasyonu verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Fon ve enflasyon listeleri açıklansın. TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77. Ama hala iki sepetin içini bilmiyoruz: TÜİK'in enflasyon sepetini ve fon sepetinin listesini. Birinde hangi fiyatlarla hesap yapıldığını, diğerinde kimlerin hesabının korunduğunu soruyoruz.

İktidara sesleniyoruz: Enflasyon sepetinde ne var, fon sepetinde kimler var? Açıklayın. Sizin gizlediğiniz her gerçek, aziz milletimizin alın terini, emeğini gasp ediyor. Milletin sofrasından eksilenin de cebinden gidenin de hesabını sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA