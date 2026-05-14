Arıkan: "Emeklimizin, Asgari Ücretlimizin, Emekçimizin Ara Tahmine Değil, Ara Zamma İhtiyacı Var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon beklentisini yükseltmesine tepki gösterdi. Arıkan, şunları kaydetti:

"SÜREKLİ BAHANE ÜRETİLİYOR"

"Emeklimizin, asgari ücretlimizin, emekçimizin ara tahmine değil, ara zamma ihtiyacı var. Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon beklentisini yüzde 16'dan yüzde 26'ya yükseltmesi bu iktidarın hiçbir tahmininin tutmadığını ve bundan sonra da tutmayacağını bir kez daha kanıtladı. Kira fiyatlarındaki artışı ev sahibine, soğan fiyatlarındaki artışı marketçiye, patates fiyatlarındaki artışı stokçuya, gıda enflasyonunu kışın yağan kara bağlayan iktidar nihayet mayıs ayında oluşacak cari açığı da Kurban Bayramı'na bağladı. Soruyorum, enflasyon beklentisini daha ne kadar yükselteceksiniz? TÜİK rakamlarıyla hayatın gerçeği arasındaki uçurumu daha ne kadar gizleyeceksiniz? Milyonların alın terini, emeğini ve umudunu daha ne kadar enflasyona ezdireceksiniz? Bahane üretmekten, nabza göre şerbet germekten vazgeçin çünkü artık vatandaşın nabzı durma noktasına geldi."

Kaynak: ANKA