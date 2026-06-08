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Mahmut Arıkan, Kayserispor Başkanlığı'na Seçilen Çamlı'yı Kutladı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserispor'un olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Ali Çamlı ve yönetim kurulunu tebrik ederek, desteklerinin süreceğini belirtti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserispor Başkanlığı'na seçilen Ali Çamlı ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda Kayserispor Başkanlığına seçilen Ali Çamlı'yı ve yönetim kurulunu tebrik ettiğini bildirdi. Arıkan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki yeni yönetimle birlikte Kayserispor'umuz bir kez daha hak ettiği başarılara ulaşacak, şehrimizin en güçlü markalarından biri olarak Kayseri'mizi gururla temsil etmeyi sürdürecektir. Alınan bu kararın Kayseri'mize ve Kayserispor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor; Kayserispor'umuzun başarısı için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi ifade ediyorum."

Kaynak: ANKA
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