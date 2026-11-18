Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Saadet Partisi'nin sosyal medya hesaplarından "VI Büyük Vurgun" başlığıyla dikkati çeken bir animasyon video paylaştı. Popüler video oyunu serisi Grand Theft Auto'nun (GTA) görsel dili, harita arayüzü ve görev kurgusuyla hazırlanan videoda, kolay kazanç yöntemleri ve yolsuzluk eleştirisi oyun senaryosu üzerinden işlendi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından tüm dünyada merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununun çıkışına saatler kala, "fon" üzerinden yapılan vurgun iddialarını ve kamuflaj aracı olarak kullanılan "siyasi makam" zırhını hicveden bir video yayımladı.

"YOLDAŞ"TAN GELEN MESAJ VE "FONDAŞ" UYGULAMASI

GTA 6 logosuna gönderme yapan "VI Büyük Vurgun" jeneriğiyle başlayan videoda, ana karakterin telefonuna "Yoldaş" kayıtlı kişiden "Büyük vurgun başlıyor. Söylediğim fona paranı yatır" mesajı geliyor. Ekranda beliren "Görevler: Fona yatırım yap!" talimatının ardından karakter, "Fondaş" adlı mobil uygulama üzerinden 150 milyon birimlik yatırım işlemini onaylıyor.

"SİYASİ MAKAM" KIYAFETİYLE POLİS TAKİBİNDEN KURTULDU

Senaryonun devamında "Bankaya git!" ve "Parayı al!" görevlerini tamamlayan karakter, bankadan çıkardığı iki çuval dolusu parayı aracının bagajına yüklüyor. Bu aşamada ekranda "Polis seni arıyor" uyarısı belirirken, siren sesleri eşliğinde polis araçları karakterin peşine düşüyor.

Takip sırasında ekrana gelen "Terziye git, kamufle ol!" görevi üzerine bir terzi dükkanına giren karakterin karşısına "Gardırop" menüsü açılıyor. Menüde yer alan "Günlük giyim", "İş adamı", "İnşaat işçisi" ve "Siyasi makam" seçenekleri arasından "Siyasi makam" kıyafetini seçen karakter, takım elbisesini giydiği anda "Polisten kurtuldun" bildirimiyle takipten kurtuluyor.

LÜKS MAKAM ARACI VE DİKKAT ÇEKEN FİNAL MESAJI

Terzi çıkışında korumaların kapısını açtığı lüks makam aracına binen karakter, final sahnesinde şehir manzaralı görkemli bir makam odasında görülüyor. Masasının ve odasının etrafı para desteleri ve çuvallarla çevrili halde koltuğunda oturan karakterin görüntüsü üzerine ekrana, "Eskiden bu kadar kolay para ancak oyunlarda kazanılırdı" yazısı yansıtılıyor. Video, Saadet Partisi logosunun ekrana gelmesiyle sona eriyor.

Kaynak: ANKA