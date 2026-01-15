Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Müsiad'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Mahmut Arıkan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek, iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
