Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin: "Asgari Ücretin Mevcut Koşullarda En Az Yüzde 50 Artırılması Gerek"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, asgari ücretin mevcut koşullarda en az yüzde 50 artırılması gerektiğini belirterek, "Yüzde 20 ya da yüzde 30 zam bu yangını söndürmez. İnsanca yaşam haktır, adil paylaşım şarttır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, ülkede yaşanan ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların münferit değil, sistematik ihmal ve yanlış politikaların sonucu olduğunu vurguladı.

Sivas'taki maden kazasına değinen Tekin, 66 yaşında sağlık sorunları bulunan bir şantiye müdürünün cansız bedenine 28 gün sonra ulaşılabildiğini hatırlatarak, "Hiçbir iş kazası aniden olmaz. Her kazanın bir öncesi, bir uyarısı vardır. Aynı hataları İliç'te de gördük. Devletin denetimi nerede, neden bu kadar ilgisizlik var" diye konuştu.

Gelir adaletsizliğine dikkat çeken Tekin, son bir yılda yüz binlerce ithal otomobil satıldığını, konut satışlarının arttığını ancak ev sahipliğinin düştüğünü belirtti. Satışların büyük bölümünün peşin yapıldığına işaret eden Tekin, "Bu arabaları, bu evleri kim alıyor? Asgari ücretli mi, emekli mi" sorusunu yöneltti.

"İnsanlar geçinemediği için çocuk yapamıyor"

Nüfus verilerinin de ekonomik sıkıntının sonucu olduğunu ifade eden Tekin, doğurganlık hızının düştüğünü, genç nüfusun azaldığını belirterek, "İnsanlar geçinemediği için çocuk yapamıyor. Bir yanda lüks hayatlar gösteriliyor, diğer yanda esnaf lokantaları kapanıyor. Toplum geriliyor, ayrışma büyüyor" dedi.

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde Tekin, "Asgari ücret bu şartlarda en az yüzde 50 artırılmalıdır. Daha düşük oranlar çözüm değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olduğunu da söyleyen Tekin, yanlış su yönetimi ve plansız uygulamalar nedeniyle baraj seviyelerinin düştüğünü, tarımda büyük kayıplar yaşandığını belirtti. Suyun yüzde 73'ünün tarımda verimsiz yöntemlerle kullanıldığını, şehirlerde kayıp-kaçak oranlarının yüzde 22 ile 35 arasında olduğunu dile getirdi. Tekin, Saadet Partisi olarak taleplerinin net olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin acil, adil, sürdürülebilir ve bilimsel temelli bir su politikasına ihtiyacı vardır. Havza bazlı su yönetimi hayata geçirilmeli, 'Ulusal Su Yasası' çıkarılmalı, tarımda modern sulama tekniklerine geçilmelidir" dedi.