Haberler

Rüzgarın Sürüklediği Kürek Sörfçüleri Mağarada Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, rüzgarın etkisiyle sürüklenip bir mağaraya sığınan iki kürek sörfü yapan kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla falezlerden mağaraya inerek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kürek sörfüyle açıldıkları denizde rüzgarın etkisiyle sürüklenip mağaraya sığınan 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sörf ekipmanlarıyla Konyaaltı Sahili'nden denize açılan 2 kişi, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenip falezlerin alt kısmındaki mağaraya sığındı.

Mahsur kalanların ihbarıyla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla falezlerden mağaraya inen ekipler 2 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.