Rüzgarın Sürüklediği Kürek Sörfçüleri Mağarada Kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, rüzgarın etkisiyle sürüklenip bir mağaraya sığınan iki kürek sörfü yapan kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla falezlerden mağaraya inerek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kürek sörfüyle açıldıkları denizde rüzgarın etkisiyle sürüklenip mağaraya sığınan 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, sörf ekipmanlarıyla Konyaaltı Sahili'nden denize açılan 2 kişi, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenip falezlerin alt kısmındaki mağaraya sığındı.
Mahsur kalanların ihbarıyla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla falezlerden mağaraya inen ekipler 2 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel