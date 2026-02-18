Rusya ve Küba dışişleri bakanları, ABD'nin Küba'ya yönelik eylemlerini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Küba'ya yönelik eylemlerini ele aldı.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kübalı mevkidaşı Rodriguez ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, ABD'nin Küba'ya yönelik baskı kurduğunu, bunun "insanlık dışı" ve "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin eylemleri kesinlikle kabul edilemez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta "ulusal acil durum" ilan ederek Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan kararname imzaladığını anımsatan Lavrov, bu kararnamede Rusya'nın Küba'yla ilişkilerinden dolayı eleştirildiği ve "düşman" ülke olarak nitelendirildiğine dikkati çekti.

Lavrov, "ABD'yi sağduyu ve sorumlu yaklaşım sergilemeye, Küba'ya yönelik denizden abluka uygulama yönündeki planlardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Rusya ve Küba'ya yönelik asılsız suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Tüm sorunlar, karşılıklı saygı çerçevesinde çıkarlar dengesini bulmayı amaçlayan diyalog yoluyla çözülmeli." dedi.

Küba ile dayanışma içinde olduklarını dile getiren Lavrov, "Egemenlik ve güvenliğini koruma yönündeki girişimleri konusunda Küba'yı ve Küba halkını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rodriguez: "Küba'nın bağımsızlığı ve egemenliğini savunmaya devam edeceğiz"

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez de ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve birçok ülke için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Küba'daki durum kötüleşiyor. Mevcut durum Küba için tehdit oluşturuyor. ABD, Küba'ya yönelik abluka siyasetini sertleştiriyor. Küba halkı, bundan dolayı zor durumda." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Küba'yı ulusal güvenliği için tehdit olarak gördüğüne dikkati çeken Rodriguez, "Küba'nın bağımsızlığı ve egemenliğini savunmaya devam edeceğiz. Bu çizgiyi sürdüreceğiz. Ekonomi alanındaki sorunlar için etkili çözümler arayışını sürdüreceğiz. Ekonomimizi iyileştirmeye devam edeceğiz. Her ülkeyle eşit şartlardaki saygıya dayalı diyaloğa her zaman hazırız." dedi.

Rusya ile ilişkilerin stratejik seviyede olduğunu aktaran Rodriguez, ikili anlaşmaları ve ortak projeleri uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.