Haberler

Rus ve ABD'li yetkililerin yarın İsviçre'de bir araya geleceği iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yarın İsviçre'nin Davos kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yarın İsviçre'de görüşeceği öne sürüldü.

Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Buna göre, konuya ilişkin bilgisi olan kaynaklar, Dmitriyev ile Witkoff ve Kushner'in yarın Davos'ta bir araya geleceğini kaydetti.

Dmitriyev, Witkoff ve Kushner'in yer aldığı ABD heyetinin 2 Aralık 2025'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki görüşmesinde de hazır bulunmuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek

Yakın arkadaşının bu paylaşımını görünce hemen telefona sarıldı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...